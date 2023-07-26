استعراض نهج الإمارات في الأمن الغذائي والرعاية الصحية المستدامة

المصدر: (روما - وام)

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شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، في القمة الرابعة لمجلس الشراكات الأوروبية في أفريقيا والشرق الأوسط «ECAM» في العاصمة الإيطالية روما، تحت شعار: «قيادة التغيير اليوم من أجل مستقبل زاهر: الأمن الغذائي والرعاية الصحية المستدامة»، بحضور عدد من الشخصيات من جميع أنحاء العالم، لبحث التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي والرعاية الصحية وإيجاد الحلول للتغلب عليها.

وتناول معاليه في كلمة ألقاها خلال جلسة بعنوان: «مد الجسور مع الشرق الأوسط: إطار عمل جديد جاذب للاستثمارات»، رؤية دولة الإمارات التي تقوم على تجربتها الرائدة بما يتعلق بالرعاية الصحية والأمن الغذائي، مؤكداً أهمية الشراكات الدولية في التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد.

وسلط الضوء على التطور الذي حققته دولة الإمارات في مجال الرعاية الصحية والأمن الغذائي والتقدم الذي أحرزته في مجال الابتكار، وعلى رؤية الدولة الاستراتيجية وخططها طويلة المدى في تحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل زاخر للأجيال القادمة.

وتطرق إلى نهج دولة الإمارات المتمثل في تطوير مرافق الرعاية الصحية ومؤسساتها، وحرصها على دعم الأبحاث الطبية المتقدمة، وتطوير الشراكات مع المؤسسات العالمية الكبرى، كما أشار معاليه إلى أهمية الزراعة المستدامة وإلى دور الممارسات الاستباقية التي تتبناها الدولة في ترسيخ مكانتها الريادية في مجال الأمن الغذائي.

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