«42 أبوظبي» تنظم هاكاثون البرمجة الثاني بالتعاون مع «بيكن رد»

المصدر: أبوظبي- وام

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نظمت مدرسة 42 أبوظبي، مدرسة البرمجة المبتكرة في أبوظبي، التي تعتمد منهجية التعلُّم الذاتي المشترك عبر المشاريع العملية والألعاب، وشركة «بيكن رد»، الشركة الرائدة في تطوير الحلول الدفاعية المتقدمة لمواجهة التهديدات الأمنية، هاكاثون البرمجة الثاني تحت عنوان «القادة السيبرانيون: إطلاق العنان لقوة مكافآت الإبلاغ عن ثغرات الأمن السيبراني»، وذلك بمشاركة ما يزيد على 60 طالباً من مدرسة 42 أبوظبي.

وسلط الهاكاثون الضوء على برامج مكافآت الأخطاء البرمجية الأمنية، والتي أصبحت جزءاً أساسياً من الأمن السيبراني نظراً لأثرها الكبير على مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تحفز هذه البرامج الباحثين المستقلين، والذين يشار إليهم غالباً باسم صائدي الثغرات الأمنية أو المخترقين الأخلاقيين، لتحديد الثغرات الأمنية في البرامج والمواقع الإلكترونية والبنية التحتية للشبكات لدى المؤسسات.

وتضمن الهاكاثون عرض «بيكن رد» لمجموعة من برامج صيد الثغرات الأمنية القائمة، وعملت مع طلاب 42 أبوظبي لاتخاذ الخطوة الأولى للمشاركة في هذه البرامج لكشف الثغرات الأمنية، حيث تمت متابعة مستويات التقدم المحرز خلال الهاكاثون عبر عرض أسماء الطلاب الذين أحرزوا مستويات أداء متقدم في الكشف عن الثغرات عبر شاشة بث حي.

فرصة

وأتاح الهاكاثون الفرصة لطلاب 42 أبوظبي للتعاون مع خبراء في مجال الأمن السيبراني من شركة «بيكن رد» لمواجهة التحديات المختلفة واستعراض حلولهم المبتكرة، وذلك في إطار أجواء تحفيزية اختتمت بتكريم الطلاب الذين أحرزوا أعلى النتائج.

وقال ماركوس مولر هابيج، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدرسة 42 أبوظبي: «تأتي استضافة هذا الهاكاثون في إطار التزام المدرسة بالارتقاء بتجربة تعلم طلابها، وبناء نخبة من المواهب المتميزة في مجال البرمجة التي تتمتع بقدرات متقدمة لحل المشكلات وبتفكير نقدي، ومهارات تعاونية تمكنهم من المساهمة في دفع عجلة التطور في القطاع الرقمي على مستوى الإمارة».

وأضاف: «يؤكد هذا الهاكاثون جهودنا الرامية لتعزيز التعاون مع المؤسسات الرائدة، وإتاحة الفرصة للطلاب للعمل على مشاريع عملية تتيح لهم تطبيق مهاراتهم في البرمجة على أرض الواقع».

وحصد الطالب أكيواك بيرو المركز الأول في الهاكاثون، ويوناتان كيفيالو في المركز الثاني، وسيمون زيريسيناي في المركز الثالث.

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