سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس المالديف

المصدر: (ماليه- وام)

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قدم رحمه بن عبدالرحمن الشامسي، أوراق اعتماده إلى إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف، سفيراً لدولة الإمارات لدى المالديف، خلال مراسم الاستقبال الرسمية التي جرت في مكتب رئيس المالديف بالعاصمة ماليه.

ونقل السفير تحيات القيادة الرشيدة إلى رئيس المالديف وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل رئيس جمهورية المالديف السفير تحياته إلى القيادة الرشيدة وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء، وتمنى للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جهته أعرب الشامسي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية المالديف، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

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