248 مليون درهم قيمة مشاريع هيئة الأعمال الخيرية العالمية بالنصف الأول

المصدر: (عجمان - وام)

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اطلع مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية على مشاريع ومبادرات الهيئة خلال النصف الأول من عام 2023، حيث بلغت قيمة المشاريع المنفذة 248 مليون درهم.

كما اطلع المجلس خلال اجتماعه برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس مجلس الأمناء على المراحل التي وصل إليها برج العطاء الخيري في إمارة عجمان والمقرر إنجازه في نهاية النصف الأول من عام 2024، وناقش القوائم المالية للعام الحالي، كما اعتمد مقترح إنشاء مركز طبي خيري في إمارة عجمان يتكون من 18 عيادة في مختلف التخصصات والمجالات بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون درهم.

واستعرض مجلس الأمناء أهم المشاريع التي نفذها وفد الهيئة خلال زيارته الأخيرة إلى بنين وموريتانيا والنيجر، وأثنى على جهود الإدارات والأقسام والمكاتب الخارجية في الحملات الموسمية، وأبرزها حملة رمضان التي تجاوز حجم مشاريعها 150 مليون درهم بنسبة نمو بلغت 14 بالمئة عن العام الماضي، وحملة الأضحى التي بلغ حجم مشاريعها ومبادراتها 19 مليوناً و600 ألف درهم بنسبة نمو بلغت 29 بالمئة.

وعُقد الاجتماع بحضور نائب الرئيس عبدالرحمن المطيوعي، وأعضاء المجلس، والدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة الأمين العام للهيئة. واستهل الاجتماع الشيخ محمد النعيمي بالحديث عن الدور المحوري الذي تلعبه هيئة الأعمال الخيرية العالمية داخل دولة الإمارات وخارجها، والجهود الواضحة لفرق عملها الميدانية، إضافة إلى توسيع رقعة المساعدات ووصولها إلى دول ومناطق جديدة، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة، ويجسد أسمى أنواع العطاء والعون للمحتاجين حول العالم.

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