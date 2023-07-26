سفيرنا في الأردن يلتقي رئيسي مجلسي الأعيان والنواب والسفراء العرب

المصدر: (عمان - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان سفير الإمارات لدى المملكة الأردنية الهاشمية، فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان، وأحمد الصفدي رئيس مجلس النواب، وعدداً من سفراء الدول العربية المعتمـدين لدى المملكة.

وأكد الشيخ خليفة بن محمد أهمية اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف في تعزيز العمل الدبلوماسي وتوثيق أواصر التعاون بما يحقق تطلعات الدول العربية وشعوبها، وبحث مع رئيسي مجلسي الأعيان والنواب والسفراء العرب سبل تعزيز العلاقات، وآفاق التعاون بما يدفع العلاقات العربية إلى آفاق أوسع.

من جانبهم، أعرب سفراء الدول العربية عن امتنانهم وتقديرهم لهذه المبادرة، مؤكدين أهمية تنظيم اللقاءات الأخوية المثمرة التي تسهم في تطوير العمل العربي المشترك.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز