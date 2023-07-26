إقبال على أنشطة البرامج الصيفية لصندوق الوطن

المصدر: أبوظبي - وام

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شهدت فعاليات الأسبوع الثاني من أنشطة البرامج الصيفية لصندوق الوطن، التي انطلقت في أبوظبي والرويس، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، وبالتعاون مع أكاديمية الدار ومدارس أدنوك، وكليات التقنية العليا، وبالشراكة مع عدد كبير من المؤسسات التربوية والتعليمية، إقبالاً كبيراً من جانب طلبة المدارس على مختلف الأنشطة.

تناولت الأنشطة المقامة بأبوظبي جوانب الحياة الاجتماعية الإماراتية، التي تضمنت ورش عمل متنوعة، وجلسات تفاعلية وتدريباً حول عدة موضوعات، أبرزها لغتي هويتي، والأطباق الشعبية، والألعاب الشعبية والسنع الإماراتي، إلى جانب الأنشطة المتعلقة بالإبداع والابتكار وتنمية المهارات والمواهب، التي تتبناها أنشطة الصندوق على مدى شهر كامل، وشكلت الاستدامة والأمن الغذائي التي انطلقت بالتعاون مع بلدية أبوظبي فرصة لتعريف الطلبة والطالبات بأهمية الزراعة والحفاظ على البيئة.

أما في الرويس، فركزت الفعاليات على القيم الإماراتية، وفي مقدمتها التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، وشكلت المسابقة والجوائز التي قدمها الصندوق لأطفال المدارس حافزاً لتشجيعهم على التعرف على هذه القيم وأهميتها، باعتبارها واحدة من القيم الإماراتية الأصيلة، إضافة على فاعلية الفارس الصغير، والألعاب التفاعلية حول التسامح، وعروض لأفلام وثائقية حول التسامح، بالتنسيق والتعاون مع وزارة التسامح والتعايش، كما استضافت البرامج الصيفية لصندوق الوطن أصغر مزارع إماراتي سعيد الرميثي، الذي شرح للمشاركين بالبرامج الصيفية دور الزراعة في حماية البيئة، وعلاقة الزراعة بالاستدامة، من خلال ما أنجزه، وتجربته الشخصية في هذا المجال، كما استضافت البرامج الصيفية الخطاط علي الأميري، الذي نظم ورشة عمل حول جماليات الخط العربي، والكاتبة والفنانة التشكيلية ميثاء الخياط، والكاتبة بدرية الشامسي.

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