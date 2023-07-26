إنجاز 37 ألف معاملة عبر خدمة «سوق الأعلاف» الإلكترونية في أول أسبوعين

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن خدمة «سوق الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية» الإلكترونية التي تم تفعيلها للمستفيدين في مطلع شهر يوليو الجاري، حققت نجاحاً كبيراً خلال أول أسبوعين منذ الإطلاق بالتعاون مع منصة تم الحكومية، حيث شهد السوق إقبالاً كبيراً من مربّي الثروة الحيوانية للحصول على احتياجاتهم من الأعلاف بأعلى جودة وأفضل الأسعار.

وبلغ عدد زوار خدمة سوق الأعلاف عبر «منصة تم» خلال هذه الفترة أكثر من 60 ألف زائر، وتم إنجاز أكثر من 37 ألف معاملة، فيما بلغ مجموع المبيعات خلال هذه الفترة أكثر من 97 مليون درهم، وبلغ إجمالي الأعلاف المباعة أكثر من 59 ألف طن. واعتباراً من الأول من يوليو 2023، بدأ سوق الأعلاف بتقديم خدماته كمرحلة أولى للمستفيدين المسجلين لدى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

ويعد سوق الأعلاف الذي يخدم نحو 40 ألف مربٍّ على مستوى الدولة، ويلبّي احتياجات أكثر من 5 ملايين رأس من الثروة الحيوانية، الأول من نوعه والأكبر في منطقة الشرق الأوسط، ويسهم في ربط مشتري الأعلاف مع الموردين المعتمدين لدى الهيئة.

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