«الاتحادية للموارد البشرية» تكرم وزارة التربية و«الإمارات للخدمات الصحية» بشارات «جاهز»

المصدر: دبي - وام

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كرمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بشارات «جاهز»، وذلك بعد تحقيق موظفي الجهتين أعلى نسبة في إنجاز مهارات الجاهزية للمستقبل في منصة جاهز الرقمية على مستوى الجهات الاتحادية، خلال شهر يوليو.

وتسلم يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، شارة «البلوكتشين» من ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة، كما تسلم مطر الهاملي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة التربية والتعليم شارة «الحوسبة السحابية» من ليلى السويدي.

وأكدت ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة، أن مبادرة «جاهز» لمستقبل المواهب الحكومية تعد إحدى المبادرات الاستراتيجية للهيئة، والتي تستهدف تطوير مهارات موظفي الحكومة الاتحادية، وتمكينهم من مواكبة متغيرات ومتطلبات سوق العمل العالمي المتسارعة.

وأوضحت أن منصة «جاهز» تتيح لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية أساليب وأدوات مبتكرة، تتناول مختلف التخصصات، مشيرةً إلى أن تركيز المنصة خلال الفترة الماضية انصب على تعريف الموظفين بالمهارات التقنية الحديثة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي كالحوسبة السحابية والبلوكتشين، والبرمجة والميتافيرس.

برامج

ولفتت ليلى السويدي إلى أن الهيئة تمنح شارة «جاهز» بشكل دوري للجهات الأكثر إنجازاً وإتماماً للبرامج التعليمية والشارات المطروحة عبر منصة «جاهز»؛ وذلك تقديراً لجهودها المتميزة في تعزيز إمكانيات موظفيها، ورفدهم بمهارات المستقبل، بما يرفع إنتاجيتهم، ويعزز كفاءة الخـدمات الحكـومية، ويضمن استدامة التميز.

وأعرب يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن فخره بهذا الإنجاز، مثمناً جهود وكفاءة رأس المال البشري في المؤسسة، والذي تمكن من إنجاز مهارات الجاهزية للمستقبل في المنصة على مستوى الجهات الاتحادية، مؤكداً أن المؤسسة تمضي قدماً في تعزيز ريادتها ومكانتها في مجال رفع القدرات وتطوير بيئة العمل، بما ينسجم مع خطتها الاستراتيجية للأعوام 2023 - 2026، ويحقق مستهدفاتها برفع كفاءة وجودة مهارات المستقبل، ويقود إلى توفير أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية فائقة الجودة.

قدرات

من جهته أكد مطر الهاملي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة التربية والتعليم، أن تعزيز قدرات وكفاءة فرق العمل ومساعدتهم على اكتساب المهارات اللازمة لدفع عجلة التحول الرقمي المدروس يمثل إحدى أولويات وزارة التربية والتعليم.

وأشار إلى أن توفير البرامج التدريبية والمواد التعليمية الحديثة لبناء القدرات والاستعداد للمستقبل يتماشى مع استراتيجية الوزارة في تعميم ثقافة التعلم مدى الحياة لدى مختلف فئات المجتمع بمن في ذلك موظفو الوزارة، باعتبارها الأداة الأكثر نجاعة لمواكبة التغييرات المتسارعة في القطاع التعليمي.

وقال مطر الهاملي: «نشكر شركاءنا في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على هذا التكريم، والذي يؤكد في جوهره أهمية تنسيق الجهود على مستوى الجهات الاتحادية للارتقاء بالأنظمة والثقافة الرقمية في مختلف مفاصل العمل الحكومي».

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