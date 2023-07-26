«الإمارات للخدمات الصحية» تتعاون مع مستشفيات هندية

المصدر: (دبي - البيان)

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أبرمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ومستشفيات «أي آي جي» في الهند اتفاقية تعاون مشترك، لتعزيز العمل البيني في المجالات الطبية والعلمية والبحثية، بالإضافة إلى برنامج الأطباء الزائرين.

حضر التوقيع الاتفاقية الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام المؤسسة، الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبیة بالإنابة في المؤسسة و الدكتور جیفي راو مدير عام مستشفيات أي آي جي،

وأفاد الدكتور عصام الزرعوني أن الاتفاقية حددت مجموعة من مجالات التعاون، التي يسعى الجانبان إلى تطويرها والارتقاء بها، موضحاً أن المؤسسة وفي إطار استراتيجيتها الرامية إلى توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية تسعى إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب، لتكريس مكانتها كإحدى أبرز الجهات الرائدة في مجال توفير أفضل الممارسات الصحية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

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