«الإسعاف الوطني» يطلق حملة للتعامل مع الحالات الطارئة خلال الصيف

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أطلق الإسعاف الوطني، حملة بعنوان «كن جاهزاً للحالات الطارئة في الصيف» وذلك لتعزيز جاهزية أفراد المجتمع للتعامل مع الحالات الطارئة خلال موسم الصيف.

وتهدف الحملة - التي تتزامن مع اليوم العالمي للوقاية من الغرق الذي يصادف 25 يوليو من كل عام - إلى رفع مستوى الوعي بإرشادات السلامة العامة، وطرق الوقاية من حرارة الصيف والتعامل مع الإصابات الشائعة والحوادث الطارئة في تلك الفترة.

وتتضمن الحملة نشر سلسلة من المنشورات ومقاطع الفيديو التوعوية تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتستمر إلى نهاية شهر أغسطس. وستبدأ الحملة أولى أنشطتها بمواد توعوية حول السلامة في الماء.

ومن أبرز إرشادات السلامة في الماء والإجراءات الوقائية التي ينصح الإسعاف الوطني الجمهور باتباعها عند زيارة أحواض السباحة والشواطئ في فصل الصيف؛ توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة الخاصة بارتياد الشواطئ أو المسابح، الحرص على تعلم السباحة وعدم ممارستها دون وجود الآخرين، متابعة حالة الطقس قبل الذهاب إلى البحر، السباحة في المناطق المخصصة وعدم دخول الماء عندما يكون العلم الأحمر مرفوعاً، الامتناع عن السباحة في حال عدم وجود منقذ، التأكد من ارتداء سترة النجاة عند المشاركة في الأنشطة المائية، مراقبة أولياء الأمور لأطفالهم في كل الأوقات مع إلباسهم السترة الخاصة بالسباحة، النزول تدريجياً إلى الماء باستخدام القدمين والامتناع عن الركض في محيط أحواض السباحة.

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