«الوقاية والسلامة بالشارقة» تحذر من المخاطر المحتملة في فصل الصيف

المصدر: (الشارقة - البيان)

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دعت هيئة الوقاية والسلامة الجمهور العام للالتزام بإجراءات السلامة للوقاية من المخاطر المحتملة في فصل الصيف، التي تؤثر بشكل مباشر في صحة وسلامة العاملين تحت أشعة الشمس، حيث سلطت الهيئة الضوء من خلال برامجها ومنشوراتها التوعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي على 3 محاور أساسية، هي الحرائق، وضربات الشمس والإجهاد الحراري، وأخيراً مخاطر الغرق في أحواض السباحة.

وأكد الشيخ سيف بن محمد القاسمي، مدير الهيئة، أن الهيئة تسعى لتقليل الأخطار المحتملة في المنشآت السكنية والتجارية والصناعية وحماية الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى الجهود التي تقوم بها الهيئة لتوعية أفراد المجتمع بهذه المخاطر وسبل الوقاية منها، بما يحقق رؤية الهيئة الرامية إلى الوصول لمجتمع آمن خالٍ من الأخطار.

من جانبه، أوضح المهندس محمد الزرعوني، رئيس قسم المشاريع بهيئة الوقاية والسلامة، أن ارتفاع درجات الحرارة والظروف الجوية الحارة قد تتسبب في بعض المخاطر، التي يجب أن يكون الأشخاص على دراية بها.

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