المصدر: أبوظبي - وام

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شهدت مسابقة «مزاينة رطب بومعان» بمهرجان ومزاد ليوا للتمور منافسات قوية بين المزارعين، ومشاركات نوعية واسعة من مزارع دولة الإمارات، قدموا خلالها أجود أنواع الرطب من إنتاج هذا العام 2023.

وتوجت اللجنة المنظمة للمهرجان الفائزين في «مزاينة رطب بومعان»، بحضور الدكتور هامل سيف الهاملي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في بلدية منطقة الظفرة، وهند المحيربي، مديرة مشروع الغدير للحرف الإماراتية، وعدد من المزارعين وعشاق المسابقات التراثية.

وأسفرت النتائج عن فوز ورثة علي مصبح الكندي بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني جابر علي مرشد خميس المرر، وحل في المركز الثالث سريعة عامر جديد المنصوري، وفي المركز الرابع قماشة سيف بطي المزروعي، وفي المركز الخامس ميرة علي مرشد المرر.

وتمنح اللجنة المنظمة 15 جائزة قيمة للفائزين بالمراكز الأولى في «مزاينة رطب بومعان»، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 100 ألف درهم، والمركز الثاني 75 ألف درهم، والمركز الثالث 40 ألف درهم.

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