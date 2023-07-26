خالد بن محمد يطلع على مهرجان «ليوا للرطب»

المصدر: أبوظبي - وام

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قام سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بزيارة إلى مهرجان ليوا للرطب في دورته الـ19، الذي يُعد واحداً من أهم المهرجانات التي تحتفي بالتراث الإماراتي العريق.

واطلع سموه على أجنحة بعض الجهات المشاركة، التي تعرض آخر المستجدات والتقنيات الحديثة المستخدمة في زراعة النخيل، وما يرتبط به من صناعات ومنتجات غذائية وطنية ذات جودة عالية.

واستمع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال جولته التفقدية في المهرجان، إلى شرح من أعضاء لجنة التحكيم عن مسابقات الرطب المختلفة، وشروطها ومعاييرها وحجم المشاركة والجوائز المرصودة لها.

كما التقى سموه عدداً من المشاركين في المهرجان من ممثلي الشركات المحلية والدولية، وتبادل معهم الأحاديث الودية بشأن المهرجان ودوره في إبراز التراث الإماراتي، وتسليط الضوء على مكانة الرطب في الحياة الثقافية والتراثية والاقتصادية لدولة الإمارات.

يُذكر أن المهرجان، الذي ينعقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ونادي تراث الإمارات، يقام خلال الفترة من 17 حتى 30 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

رافق سموه، خلال هذه الزيارة، اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، والدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومحمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين.

كما زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المهرجان، واطلع معاليه على جانب من مشاركات المزارعين في مسابقات الرطب والفواكه والتقى أعضاء لجنة التحكيم واستمع لشرح موجز من عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية حول مسابقات وفعاليات المهرجان.

مشاركة

إلى ذلك، تشارك لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في الدورة التاسعة عشرة من مهرجان ليوا للرطب 2023.

وتأتي مشاركة اللجنة في المهرجان بهدف تعريف المواطنين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، حيث تعمل اللجنة على نشر الوعي السياسي بأهمية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي ودورها في دعم مسيرة التنمية والتطوير والتحديث المستمرة في دولة الإمارات، وذلك من خلال المنصة التعريفية والترويجية التي أقامتها اللجنة في إطار خطتها الإعلامية الرامية إلى تحفيز أعضاء الهيئات الانتخابية على المشاركة في الانتخابات، واطلاعهم على آلية البحث عن ورود أسمائهم في قوائم الهيئات الانتخابية، إضافة إلى تقديم شرح حول تفاصيل الجدول الزمني ومواعيد تسجيل المرشحين، وكيفية الانضمام إلى برنامج المشاركة في تنظيم عملية التصويت في مراكز الانتخاب الموزعة على مستوى إمارات الدولة ومناطقها، خلال أيام انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وتعريف المواطنين بمقار مراكز الانتخاب الموجودة في إمارة أبوظبي والعين والظفرة.

وتستقبل اللجنة عبر منصتها التعريفية في المهرجان استفسارات المواطنين، وتقوم بالرد عليها في إطار التنسيق والاعتماد على التعليمات التنفيذية التي أقرتها اللجنة الوطنية للانتخابات.

وقدمت لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، الشكر للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، على دعمها لمشاركة اللجنة وتوفيرها لكل التسهيلات الممكنة للتواصل مع جمهور المهرجان.

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