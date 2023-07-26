350 مشاركاً في مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل

المصدر: عجمان – البيان

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تستعد دائرة التنمية السياحية في عجمان لاستضافة الدورة الـ8 من مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل، الذي يُعد من أبرز الفعاليات الثقافية والزراعية في المنطقة.

وسيشهد المهرجان مشاركة أكثر من 350 مشاركاً متميزاً، حيث ستقام الفعاليات في قاعة الإمارات للضيافة في إمارة عجمان على مدار أربعة أيام متتالية، وذلك ابتداءً من الغد 27 يوليو وحتى 30 يوليو 2023.

وكشفت الدائرة، أخيراً، عن برنامج الفعاليات والورش التي تمتد على مدار 4 أيام للمهرجان، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

وسيفتتح المهرجان غداً 27 يوليو في تمام الساعة العاشرة صباحاً بعرض عسكري تقدمه شرطة عجمان، تليه عروض شيقة من فرقة شاعر الحربية. وبعد ذلك، ستتوالى سلسلة من الورش والعروض الممتعة المقدمة لكل أفراد العائلة، مع بدء تلقي الطلبات المشاركة في المسابقات اليومية في مزاينة الرطب والمسابقات الخاصة بالعسل بجميع أنواعه والحمضيات والفواكه. وتحتوي الفعاليات على ورش مثل كرب النخل وتزيين السرود وصباغة الخوص من متاحف الشارقة، وورشة سف الخوص وخياطة الخوص من جمعية شمل للفنون والتراث الشعبي والمسرح، تتخللها عروض لفرقة شاعر الحربية. وتُختتم الفعاليات يومياً بالمزاد الخيري وإعلان نتائج المزاينة.

مسابقات

وستنظم مسابقات حماسية تشمل جوائز قيّمة تبلغ قيمتها 388 ألف درهم، وسيتم توزيع هذه الجوائز على الفائزين من مختلف إمارات الدولة، وتشمل المسابقات عرض أفضل أصناف الرطب، والمعروف بمسابقة مزاينة الرطب. وتشمل المزاينة الأصناف من يومعان وخشري والشيشي وخلاص لإمارة عجمان، والنخبة وفرض والبرجي وخنيزي والشيشي وخلاص ولولو للإمارات الشمالية والإمارات الأخرى.

وسيتم توزيع الجوائز النقدية على المراكز الثلاثة الأولى من كل فئة من فئات المسابقات. إضافة إلى ذلك، سيتم توزيع قسائم شرائية بقيمة 5000 درهم في المسابقات الخاصة بالجمهور على المسرح الرئيس في المهرجان طوال أيام المهرجان الأربعة.

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