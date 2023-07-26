تحديد شروط المشاركة بمسابقات الدورة السابعة لـ«الذيد للرطب»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت اللجنة التنظيمية لمهرجان «الذيد للرطب»، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن تفاصيل مسابقات المهرجان في دورته السابعة، التي تقام فعالياته، خلال الفترة من 27 إلى 30 يوليو الجاري، في مركز إكسبو الذيد.

وأشارت اللجنة إلى أن المهرجان يتضمن العديد من المسابقات، التي خصص لها جوائز، بقيمة تصل إلى أكثر من مليون درهم، ستوزع على 130 فائزاً بمسابقات المهرجان الرئيسية.

وأكد محمد مصبح الطنيجي المنسق العام للمهرجان أن اللجنة تلقت الكثير من الاستفسارات من قبل المزارعين وملّاك النخيل، وذلك للتعرف على تفاصيل وشروط المسابقات، ما يجسد المكانة الرائدة، التي يحظى بها الحدث كونه إحدى أهم الفعاليات التراثية والاقتصادية على مستوى الدولة، لا سيما في ظل تنوع الفعاليات والمسابقات، التي يتم إطلاقها وتطويرها في كل دورة، حيث يشهد المهرجان هذا العام إضافة مسابقة جديدة تحت مسمى «حصن شريعة الذيد لملاك النخيل»، وهي مخصصة للمزارعين من أبناء إمارة الشارقة، بالإضافة إلى مشاركة جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في المهرجان، والتي تعتبر من أهم الجوائز الهادفة إلى تكريم المزارعين، وتحفيز الابتكار الزراعي، والتشجيع على تبني أفضل الممارسات الزراعية.

من جانبه أشار راشد مهير الكتبي رئيس لجنة الفرز والتقييم في المهرجان إلى أن مهرجان «الذيد للرطب» يشهد هذا العام مشاركة المئات من مزارعي النخيل على مستوى الدولة، الذين سيتنافسون على العديد من الجوائز القيمة، التي تصب مجملها في تشجيع أصحاب المزارع من ملاك النخيل على الاهتمام بتطوير زراعة النخيل.

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