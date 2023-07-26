مهرجان الصيف.. أنشطة ترفيهية على شواطئ أبوظبي حتى 29 الجاري

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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تنظم بلدية مدينة أبوظبي أنشطة ترفيهية على عدد من شواطئ الإمارة ضمن فعاليات «مهرجان الصيف»، حيث كشفت عن برامج «صيفنا على جوك» وتستمر حتى 29 يوليو الجاري، وتنظم على كورنيش أبوظبي والبطين، استكمالاً لحزمة أنشطة أطلقتها أول يوليو الجاري باسم «ع البحر».

ويأتي المهرجان ضمن اهتمام البلدية بتنظيم فعاليات وبرامج ترفيهية وتثقيفية متنوعة لإسعاد واستمتاع جميع أفراد العائلة بالأجواء الصيفية في المرافق المجتمعية التابعة للبلدية، حيث يستقبل المهرجان الجمهور يومياً خلال فترة التنظيم من الساعة 04:00 عصراً وحتى 7:00 مساءً.

الرسم على الرمال

ويضم المهرجان فعاليات ترفيهية وورشاً وأنشطة تفاعلية تناسب أفراد العائلة وتتماشى مع اهتماماتهم وتواكب تطلعاتهم، حيث يضم 12 كشكاً تحتوي على أطعمة ومشروبات ومنتجات متنوعة تلبي كل الأذواق، كما يمكن للجمهور الاستمتاع بالعديد من الأنشطة الصيفية والألعاب الرياضية الشاطئية وورش المنقذ الصغير وورش الرسم على الرمال، بالإضافة إلى الفعاليات الترفيهية والمسابقات التثقيفية التي يتم تنظيمها يومياً على مسرح المهرجان وتناسب كل الأعمار.

وفي بني ياس تتواصل الفعاليات والأنشطة الترفيهية الصيفية تحت شعار «قافلة بني ياس المجتمعية» وتقدم برامج ثقافية ورياضية وتستمر حتى 4 أغسطس المقبل، لإسعاد الطلبة وأسرهم في جو عائلي يتيح لهم المرح والسعادة وبناء العلاقات وتفريغ طاقتهم بالشكل الإيجابي خلال عطلة الصيف.

جمال الشواطئ

وفي سياق التنزه خلال فصل الصيف جذبت شواطئ أبوظبي بجمالها الطبيعي وروعة مناظرها «المصيفين»، حيث توفر على طول الساحل فرصة للاسترخاء والاستمتاع بصفاء المياه، والهروب من ارتفاع درجات الحرارة، فهي جاذبة لجميع الفئات والأعمار على مدار العام ولا سيما فصل الصيف.

ويبرز متنزه «الحديريات» كواحد من أهم الواجهات السياحية في المدينة، لما يوفره من مرافق وخدمات متميزة ومجانية للجمهور، وأبرزها أماكن للاستحمام ومرافق صحية ومراحيض نظيفة، ومسارات للدرجات وأماكن للعب الأطفال، وآلات رياضية، كما يتميز الشاطئ بنعومة رماله مما يوفر تجربة مميزة لراغبي السباحة. وتأخذ شواطئ القرم الزوار إلى رحلة استثنائية عبر عالم الجمال الطبيعي، حيث يستمتعون بالمياه الفيروزية الصافية والشاطئ الرملي النقي، كما يقدم القرم العديد من الخدمات والمرافق الترفيهية للزوار من جميع الأعمار.

ياس

ويعتبر شاطئ ياس واحداً من الشواطئ الجاذبة للجمهور، حيث يتميز بمياهه الزرقاء الصافية والرمال الناعمة والمناظر الخلابة، ويمكن للزوار الاستمتاع بالنزهات على الشاطئ، والمشاركة في الأنشطة الرياضية المائية، بالإضافة إلى شاطئ السعديات، حيث يتيح أماكن للاسترخاء والأنشطة المائية، فيما يبرز شاطئ الراحة الذي يتمتع بمياه صافية ورمال ناعمة وأجواء هادئة، ويوفر المكان مرافق متنوعة مثل المطاعم ومناطق للألعاب.

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