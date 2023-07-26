«مسبار الأمل» محطة محورية في الإنجازات الفضائية للدولة

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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قال ماجد المنصوري نائب المدير التنفيذي ومدير مكتب إدارة المشاريع في متحف المستقبل: إن إطلاق «مسبار الأمل» قبل 3 سنوات شكّل نقلة نوعية في برنامج الفضاء الوطني الطموح، الذي شهد إنجازات استثنائية في السنوات الأخيرة، ومحطة فارقة في رحلة الدولة الرامية إلى إثراء المعرفة، وتصميم المستقبل.

وأضاف: إن الذكرى السنوية الثالثة لإطلاق «مسبار الأمل» تشكل خير مناسبة لتأمل الأشواط، التي قطعتها الدولة، خلال السنوات الثلاث الماضية، والرحلة الواعدة، التي تتطلع إليها في المستقبل، بالاعتماد على المساهمة الكبيرة لعلوم الفضاء والابتكار والتكنولوجيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للبشرية.

وأفاد المنصوري بأن «متحف المستقبل» سيواصل البناء على سجل إنجازات الدولة في قطاع الفضاء منذ إطلاق المسبار، وخصوصاً في ضوء الشراكة الأخيرة مع مركز محمد بن راشد للفضاء، والتي من شأنها تعريف الملايين من سكان الدولة وزوار المتحف من مختلف أنحاء العالم بالفضاء وعلومه المبتكرة.

محطة «أمل»

وذكر أن محطة الفضاء المدارية «أمل» تحاكي في المتحف تفاصيل محطة فضائية مستقبلية، لترحب بالآلاف من الرواد الشباب، وتمكن جيلاً جديداً من رواد الفضاء الطموحين والمتخصصين بتقنيات الفضاء وقادة الفكر من إشباع شغفهم بالفضاء، وتبادل المعرفة والتعلم داخل المتحف، مشيراً إلى أن متحف المستقبل يعتبر منصة عالمية لدراسة المستقبل وتصميم أفكاره، وفتح الباب للنقاشات العميقة حول اتجاهات الفضاء في القطاعات العلمية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ولهذا يعد هذا القطاع ركيزة أساسية من ركائز متحف المستقبل.

وبين المنصوري أن «مسبار الأمل» شكل محطة محورية في سلسلة إنجازات الإمارات في قطاع الفضاء، والتي توجت بمهمة رائد الفضاء المواطن سلطان النيادي في محطة الفضاء الدولية لمدة ستة أشهر، ليكون أول رائد فضاء عربي يسير في الفضاء، وهو إنجاز تاريخي جاء في أعقاب نجاح مهمة زميله رائد الفضاء هزاع المنصوري في عام 2019، الذي يعتبر أول رائد فضاء إماراتي يصل إلى محطة الفضاء الدولية.

وقال: «متحف المستقبل كان محطة رئيسية للرائدين، حيث التقيا الجمهور، وتحدثا إليهم عن تجاربهما، وألهما جيلاً جديداً من المهتمين بالقطاع».

وأكد أهمية مواصلة دعم المشاريع البحثية في قطاع الفضاء لابتكار حلول نوعية، تضمن حماية واستدامة كوكبنا، حيث يمكن للمركبات البحثية، مثل «مسبار الأمل»، تحقيق إنجازات نوعية تتجاوز حدود الفضاء بالاعتماد على البيانات العلمية، التي ترصدها.

وألمح إلى أن من شأن هذه الدراسات دعم التنمية عبر القطاعات الحيوية ضمن الاقتصادات الوطنية والعالمية، لذلك فإنها تشكل ركيزة أساسية في مهمة الدولة، والتي تهدف إلى زيادة الخبرات والكفاءات في قطاع الفضاء، وتطوير إرث علمي في مجالات التكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن تعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

تغيير إيجابي

وقال المنصوري: «الإمارات ركزت جهودها في تحقيق مهمة جديدة، من شأنها إحداث تغيير إيجابي وملهم، والكشف عن إجابات لاستفسارات لم تطرح حلولها بعد، لتعيد بارقة الأمل بالمستقبل من جديد إلى حياة الكثيرين، وتشجع الجيل الشاب على دخول مجالات العلوم والهندسة، حيث تحققت هذه المهمة مع إطلاق مسبار الأمل».

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