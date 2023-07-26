شرطة عجمان تناقش نتائج «المراكز الشاملة»

المصدر: (عجمان - البيان)

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ترأس العميد خالد محمد النعيمي، نائب قائد عام شرطة عجمان، اجتماع اللجنة العليا الدائمة لشرطة الإمارة، بحضور العميد مبارك خلفان الرزي، مدير عام الموارد والخدمات المساندة، وأعضاء اللجنة من مديري الإدارات ورؤساء المراكز.

بدأ الاجتماع باستعراض ومناقشة نتائج مؤشرات قياس الأداء والإنتاجية في مراكز الشرطة الشاملة، ومراكز الشرطة الخارجية، كما تم استعراض تقرير المخالفات والحوادث المرورية في الإمارة، ومناقشة دوافع ارتكاب المخالفات ومسببات الحوادث المرورية الواقعة والبحث في سبل الحد منها. كما تم خلال الاجتماع عرض ومناقشة نتائج المبادرات والمشاريع التي تنفذها القيادة، وكذلك عرض نتائج المؤشرات الاستراتيجية للنصف الأول من عام 2023.

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