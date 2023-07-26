شرطة دبي تخرّج طلبة الدورة الصيفية بمدارس حتا

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني مساعد القائد العام لشؤون المنافذ في شرطة دبي، حفل تخريج الدورة الصيفية لطلبة مدارس منطقة حتا، الذي نظمته الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ممثلة بمركز حماية الدولي تحت شعار (صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة)، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ومجلس دبي الرياضي، ومركز شرطة حتا، بالإضافة إلى العديد من الشركاء من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وبمشاركة 113 طالباً وطالبة.

وأكد اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني خلال الحفل الختامي الذي أقيم في قاعة الأفراح بمنطقة حتا، أن شرطة دبي دأبت ومنذ انطلاق دوراتها الصيفية على ترسيخ مبدأ بناء شخصية الطالب على أُسس علمية تتماشى مع مُعطيات الحاضر والمستقبل،و قراءة المستقبل من خلال منهجية علمية مُطبقة ضمن البرامج الصيفية المتنوعة.

استثمار

وقال اللواء طيار بن ثاني: إن استثمار فترة الإجازة بشكل جيد وببرامج مُفيدة تبعث الطمأنينة في نفوس الأسر وأولياء الأمور، وتفعيل برامج الرعاية الطلابية للحد من الظواهر السلبية التي تبرز في فترة الصيف، مؤكداً أن درء الخطر عن الشباب يقع في سلم أولويات الأجهزة الأمنية والمؤسسات التعليمية.

وكان حفل الختام قد بدأ بوصول اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، راعي الحفل، حيث تفقد فرقة الدراجات الهوائية الطلابية، وطلاب الفرقة السياحية بحتا، ثم رحب مجموعة من طلاب حرس الشرف براعي الحفل وبالضيوف.

وعزفت فرقة شرطة دبي الموسيقية السلام الوطني لدولة الإمارات، فيما استعرض الطلاب المهارات العسكرية المتنوعة التي اكتسبوها في الدورة من خلال لوحة من فنون المشاة، وعروضاً عسكرية بالمسير البطيء والسريع، كما قام الطلبة برسم كلمة «حتا» على الأرض باللغة الانجليزية نالت على إعجاب الضيوف وأهالي الخريجين.

وفي ختام الحفل، وجه اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني الشكر لكافة الجهات المساهمة في إنجاح البرامج الصيفية لهذا العام.

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