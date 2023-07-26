وفد مالديفي يتعرف على ممارسات شرطة دبي الاستشرافية

المصدر: دبي - البيان

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زار وفد من القادة الحكوميين في جمهورية جزر المالديف، مقر القيادة العامة لشرطة دبي، للتعرف على أفضل الممارسات ونماذج العمل المبتكرة في استشراف المستقبل، ضمن الشراكة الاستراتيجية في مجال التحديث الحكومي بين حكومة دولة الإمارات وحكومة المالديف.

واستقبل العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، مدير مركز استشراف المستقبل بالوكالة ، وفد حكومة المالديف بحضور مديري الإدارات الفرعية في المركز، وعدد من الضباط، حيث استعرض التجربة الرائدة لشرطة دبي في العمل الحكومي وعمليات استشراف المستقبل.

وأكد العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي حرص شرطة دبي على تعزيز علاقات الشراكة والتبادل المعرفي مع الجهات الحكومية، ومشاركة خبراتها وتجاربها الناجحة في مختلف مجالات العمل .

برنامج

وقدمت عائشة الشامسي، مدير إدارة التعليم التنفيذي في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية برنامجاً تدريبياً للوفد الذي تعرف على أحدث الحلول والتجارب المبتكرة، وأفضل الممارسات الحكومية بهدف تقديم الدعم للأبحاث والتقارير المستقبلية، والاطلاع على أفضل التطبيقات في منظومة استشراف المستقبل.

رؤية

كما استعرض المقدم أنور صالح النمر، مدير إدارة الشؤون الإدارية في مركز استشراف المستقبل، شرحاً حول الرؤية الاستشرافية للمركز خلال السنوات المقبلة من خلال التأكيد على الأسلوب العلمي التخصصي الذي يضمن توفير المساندة الكاملة، والدعم الشامل والمتكامل لمتخذ القرار.

مرصد

واستعراض جاسم الشمري، رئيس قسم مرصد المستقبل بالوكالة في المركز ، آلية العمل المتبعة بمرصد المستقبل، والهادفة إلى دعم متخذي القرار، من خلال إعداد التقارير المستقبلية. من جانبها، قدمت سمية عبد الرحمن يوسف، رئيس قسم بناء السيناريوهات المستقبلية بالوكالة، شرحاً عن أدوات استشراف المستقبل، فيما قدمت لمياء القرقاوي، رئيس قسم متابعة تنفيذ الخطط المستقبلية بالوكالة، شرحاً حول مشروع «SDSS» .

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