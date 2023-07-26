18.6 مليون عملية تواصل مع المتعاملين في 6 أشهر

المصدر: دبي - البيان

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أجرت وزارة الموارد البشرية والتوطين نحو 18.6 مليون عملية تواصل مع متعامليها خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك من خلال منظومة «تواصل». وتتيح قنوات التواصل المتعددة مع الوزارة للمتعاملين وأفراد المجتمع تقديم الشكاوى، والاستفسار عن الإجراءات وطريقة تقديم المعاملات والطلبات، بالإضافة إلى تلقي الملاحظات والاقتراحات، وطلب الدعم الفني، إلى جانب تسجيل البلاغات، وغيرها، بهدف تسهيل تواصل المتعاملين مع الوزارة وتقديم خدمة نوعية ومتميزة تلبي تطلعاتهم وتقدم الدعم اللازم لهم من خلال الأدوات والوسائل السهلة، ضمن منظومة «تواصل» المبتكرة التي تعمل وفقاً لأحدث التقنيات والمعايير العالمية ذات الصلة.

قنوات

وتضم قنوات منظومة «تواصل» مركز الاتصال 600590000، وخدمة «واتساب»، وخدمة الدردشة المباشرة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، والبريد الإلكتروني ask@mohre.gov.ae، إلى جانب منصة «تواصل» في مكاتب وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي تتيح المكالمات المرئية والصوتية مع المتعاملين ونظام «صوت المتعامل» وملتقى «المتعامل أولاً»، إضافة لحسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي @mohre_uae، ونظام الرد التفاعلي الآلي، وإشعارات التوعية لأصحاب العمل والموظفين، وخدمة كشف الحساب الشهري للمنشآت.

كفاءة

وأكد حسين العليلي، مدير إدارة علاقات المتعاملين في وزارة الموارد البشرية والتوطين كفاءة منظومة «تواصل» في تقديم الخدمة المتميزة للمتعاملين لا سيما من حيث الرد السريع على الاستفسارات، وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه المتعاملين، وذلك في ضوء تعزيز ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل، والاستجابة السريعة لاحتياجات المتعاملين.

وقال العليلي: «تلتزم الوزارة بتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وفقاً لمعايير نظام تصنيف النجوم العالمي، وانتهاج التميز في كل الإجراءات المتعلقة بالتواصل معهم وتلبية تطلعاتهم، ومن خلال أدوات التواصل المتميزة والمبتكرة والتي توفر الوقت والجهد، مشيراً إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية للاستجابة السريعة والمتكاملة مع البيانات الواردة، وتنفيذ المهام المرتبطة بعملهم بدقة وفاعلية وتكاملية».

وبحسب إحصائيات الوزارة ذات العلاقة بمنظومة «تواصل» للنصف الأول من العام الجاري، تعامل مركز الاتصال مع أكثر من مليون و337 ألف اتصال، حيث يقدم المركز خدماته بثلاث لغات رئيسية هي العربية والإنجليزية والأوردو إلى جانب 17 لغة فرعية من اللغات الأكثر انتشاراً في سوق العمل، ويستجيب لاتصالات وطلبات المتعاملين على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، كما تلبي الخدمات احتياجات كل المنشآت والعمال وأصحاب العمل المستخدمين للعمالة المساعدة وخدمات هذه الفئة من العمالة، إضافة إلى خدمات الكوادر الوطنية.

تواصل

وبلغت حالات التواصل عبر القنوات الرقمية المتاحة مثل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والدردشة الافتراضية أكثر من 269 ألفاً و500 حالة خلال الفترة نفسها، بينما ورد إلى نظام صوت المتعامل 224 ألف مقترح وملاحظة، وأرسلت الوزارة نحو 12 مليوناً و646 إشعاراً عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية الخاصة بحملات التوعية بالتشريعات والقرارات والخدمات، ونحو مليوني كشف حساب شهري، كما سجلت خدمة «واتساب» التي تقدمها الوزارة أكثر من 178 ألف دردشة، كما نظم ملتقى «المتعامل أولاً» 21 لقاءً حضره أكثر من 3 آلاف و570 صاحب عمل، وأرسل الملتقى نحو مليوني دعوة.

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