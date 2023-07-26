22 ألف متقاعد و«مستحق» و46 ألف عسكري يستفيدون من«أبوظبي للتقاعد»

المصدر: (أبوظبي - وام)

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بلغ عدد المستفيدين من خدمات صندوق أبوظبي للتقاعد 22 ألف مستفيد ومستحق مدني، ونحو 46 ألف متقاعد ومستحق من العسكريين، من بينهم 27 ألف متقاعد، و19 ألف مستحق.

وأوضح أحمد الهاملي، مدير قطاع خدمات المتقاعدين والمستحقين في الصندوق، أن صرف المعاش التقاعدي للمؤمن عليه يبدأ اعتباراً من اليوم التالي من تاريخ انتهاء خدمته، مضيفاً أن هناك شروطاً عامة لاستحقاق المعاش التقاعدي، هي استكمال 25 سنة خدمة، أو بلوغ سن 60 سنة للرجل، و55 للمرأة، مع 10 سنوات خدمة أو أكثر، مشيراً إلى أن هناك حالات استثنائية، منها على سبيل المثال حالات العجز والإصابة؛ إذ يستحق المؤمن عليه المعاش التقاعدي في مثل هذه الحالات بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة المعنية، التي تتبع دائرة الصحة في أبوظبي.

وقال: «إن شروط استحقاق المعاش التقاعدي العامة واحدة للرجل والمرأة، غير أن الاختلاف يكون في حال كانت المرأة متزوجة أو أرملة أو مطلقة ولديها أبناء؛ إذ يتيح لها القانون استحقاق المعاش التقاعدي في حالتين، هما: إذا كانت لديها 15 سنة خدمة بصرف النظر عن العمر، أو 10 سنوات خدمة وعمرها 50 سنة عند انتهاء الخدمة».

وأضاف: «يتم في حال لم يستوفِ المؤمن عليه أياً من شروط التقاعد صرف مكافأة له بحسب سنوات خدمته، في حين يتم في حال انطباق الشروط تقديم معاملة التقاعد عن طريق جهة العمل».

وأكد أهمية أن يطلع الموظف الراغب بالتقاعد على حقوقه وواجباته في ظل «النظام»، وأن يتأكد من استكمال بياناته ومستنداته من خلال مراجعة جهة عمله قبل تقديم الطلب، موضحاً: «وفرنا للموظف فرصة الاطلاع على كل بياناته المسجلة في نظام التقاعد، ومن ضمنها اشتراكاته الشهرية ومجموع سنوات خدمته المسجلة، وذلك عبر ملفه الشخصي على منصة «تم» للخدمات الحكومية، وبالتالي فإن عليه التأكد من دقة هذه البيانات وصحتها للحفاظ على حقوقه التقاعدية».

وأكد أنه يتوجب على المؤمن عليه في حال التحاقه بالعمل لدى جهة مسجّلة لدى صندوق أبوظبي للتقاعد إبلاغ الصندوق فوراً ليتمّ التعامل مع حالته وفق القانون، الذي يوجب وقف صرف المعاش التقاعدي؛ لأن قانون التقاعد في إمارة أبوظبي لا يسمح بالجمع بين المعاش والراتب.

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