«البنية التحتية» تطرح 4 مناقصات صيانة وتطوير مشروعات

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

ت + ت - الحجم الطبيعي

طرحت وزارة الطاقة والبنية التحتية عبر موقعها الإلكتروني 4 مناقصات لمشروعات عدة، بينها تطوير طرق وإضافة لمبنى حكومي، وصيانة وتأهيل لموانئ صيادين.

شارع الخور

وتشمل المناقصات إنشاء وتطوير ورفع كفاءة شارع الخور في أم القيوين بطول تقريبي 2.5 كيلومتر، فيما حددت الوزارة آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك 28 يوليو، فضلاً عن إضافة مستودع لمستشفى الفجيرة، حيث حددت موعد فتح المظاريف 8 أغسطس المقبل.

وتضمنت المناقصات صيانة ورفع كفاءة طريقE89، من دوار الدلافين إلى دوار مصنع الاسمنت في الفجيرة «تصميم وتنفيذ»، بطول تقريبي 7.5 كيلومترات، مع إنشاء دوارين جديدين، حيث حددت موعد فتح المظاريف 23 أغسطس المقبل، وصولاً إلى مناقصة لصيانة موانئ الصيادين في المنطقة الشرقية في مناطق الرغيلات ومربح ورول دبا والبدية وضدنا، بينما حددت اليوم 26 يوليو آخر موعد لفتح المظاريف. ويهدف مشروع إعادة تأهيل موانئ الصيادين بالدولة لتوفير وتطوير الخدمات وظروف عمل الصيادين لا سيما أمنهم وسلامتهم وقواربهم.

تعزيز استدامة

وتعزز وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها وسعيها الحثيث نحو استدامة مختلف قطاعاتها ومشروعاتها المتنوعة من خلال دعم مؤشرات الاستدامة في تلك القطاعات، ومن بينها إطلاق «أدلة الاستدامة للمباني والطرق الاتحادية»، والتي بدورها ستسهم في رفع كفاءة الأصول وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل، ومواءمة الأصول لمعايير كفاءة الطاقة وكفاءة استهلاك المياه، واستخدام مواد بناء مستدامة، فضلاً عن إدارة النفايات وتقليل التأثير السلبي للمشاريع على البيئة والمناخ.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز