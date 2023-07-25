بلدية عجمان تنجز 90000 معاملة خلال 6 شهور

المصدر: عجمان - البيان

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أنجزت إدارة التنظيم الإيجاري في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، قرابة 90 ألف معاملة خلال النصف الأول من العام الحالي، في إطار العمل المتواصل لضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع.

كما سجلت الإدارة 3520 عقاراً، و 47086 عقداً سكنياً، و 19189 عقداً تجارياً، فيما بلغ عدد العقود الاستثمارية في الإمارة خلال الفترة ذاتها 161 عقداً.

وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، السعي الدائم لتطوير الخدمات وتحسينها للتسهيل على المتعاملين وضمان تمتعهم بأفضل خدمة خلال وقت قياسي وبشكل ميسر.

من جهتها أوضحت المهندسة نورة شطاف المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية وسعادة المجتمع، أن الإدارة حققت إنجازات نوعية خلال الفترة الماضية، وأعدت خطة شاملة ومتكاملة للتحسين والتطوير لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، مبينة أن الإدارة تعمل بشكل متواصل لتحقيق الربط المنشود مع إدارات الدائرة والإدارات الخارجية لتحقيق أفضل النتائج.

وأوضح عمار عبد الكريم آل كايد مدير«التنظيم الإيجاري» أن الإدارة لا تتوقف عن التحسين وتدشين قنوات ذكية رقمية لتحقيق أفضل النتائج، مشيراً إلى قناة (واتس آب) التي أطلقتها الدائرة للتسهيل على الملاك والمستأجرين وتمكينهم من تجديد العقود السكنية والتجارية من خلالها خلال دقائق معدودة، بالإضافة لمتابعة حالة الطلب والتواصل مع الشخص المسؤول عن إتمام المعاملة.

ربط

وقال إن الإدارة ربطت بين نظامي «تصديق» و«عمار» لتحسين وتسهيل إجراءات المتعاملين، وإن هذا الترابط أسهم في تقليل المرفقات المطلوبة، وإتاحة الاعتماد التلقائي لخدمة تسجيل العقار.

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