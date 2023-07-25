الأرصاد: فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع احتمال تكون السحب ركامية بعد الظهر شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة.. رطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:52 والثاني عند الساعة 06:30 والجزر الأول عند الساعة 00:12 والثاني عند الساعة 00:00 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:25 والثاني عند الساعة 05:12

والجزر الأول عند الساعة 07:59 والثاني عند الساعة 22:15 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 46 34 70 20

دبي 45 35 75 25

الشارقة 44 33 85 30

عجمان 44 33 85 30

أم القيوين 44 31 85 30

رأس الخيمة 43 32 85 25

الفجيرة 32 29 90 70

العـين 42 35 45 25

ليوا 43 35 60 15

الرويس 42 29 80 25

السلع 42 30 85 25

دلـمـا 42 31 90 40

طنب الكبرى 42 33 90 45

طنب الصغرى 42 33 90 45

أبو موسى 42 33 90 55

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