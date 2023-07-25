حمدان بن محمد: دبي أفضل مدن العالم جاهزية للمستقبل

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن رؤية دبي للمستقبل هي ما تجعل منها أفضل مدن العالم جاهزية للمستقبل، وأكثرها إيماناً بفرصه. وستقدم دبي من خلال تنظيم الدورة الثانية من ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي يومي 11-12 أكتوبر المقبل، صورة شاملة لنا وللعالم عن مستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحولاته المقبلة وفرصه الواعدة.

وقال سموه في تدوينة على حسابه الرسمي في تويتر: "ربما من الصدفة أن يكون اختصار الذكاء الاصطناعي (AI) جزءاً من اسم دبي (DUBAI) باللغة الإنجليزية... لكن الأكيد أن رؤية دبي للمستقبل هي ما تجعل منها أفضل مدن العالم جاهزية للمستقبل وأكثرها إيماناً بفرصه … دبي أصبحت من أسرع وأفضل مدن العالم تفاعلاً مع التقنيات الجديدة وأكثرها حرصاً على تبني تطبيقاتها الحديثة في مختلف القطاعات الاقتصادية والحكومية... ونريد من خلال تنظيم الدورة الثانية من ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي يومي 11-12 أكتوبر المقبل أن نقدم صورة شاملة لنا وللعالم عن مستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحولاته المقبلة وفرصه الواعدة".

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