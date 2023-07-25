تضاعف عدد طلبات توصيل الكهرباء للمشاريع التجارية في دبي

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أنها تلقت 3,872 طلباً لتوصيل الكهرباء من خلال خدمة "الناموس" خلال النصف الأول لعام 2023، مقارنة بـ 1,897 خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة أكثر من 104%. وتتيح خدمة "الناموس" (كلمة تقال للفائز بالسباق باللهجة الإماراتية) توصيل الكهرباء للمشاريع التي تصل أحمالها إلى 150 كيلووات في خطوتين وخلال 5 أيام فقط.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تسهم هيئة كهرباء ومياه دبي في تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية (D33) التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي وجعلها واحدة من أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال السنوات العشرة المقبلة، حيث نقدم جميع التسهيلات اللازمة للمشاريع الصناعية والتجارية والسكنية، ونوفّر الخدمات الذكية لتسريع الحصول على خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية. وتسهم خدمة "الناموس" في تعزيز تنافسية دبي وترسيخ مكانتها كقطب عالمي جاذب للمستثمرين من خلال تسهيل أداء الأعمال، ويؤكد الارتفاع الكبير في عدد طلبات توصيل الكهرباء عبر خدمة الناموس خلال النصف الأول من العام، الأداء القوي لمختلف القطاعات الاقتصادية في دبي التي جاءت في المركز الأول عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال عام 2022، للعام الثاني على التوالي."

وأوضح المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة أطلقت خدمة "الناموس" عام 2014 للمقاولين والاستشاريين ضمن حزمة التسهيلات التي توفرها للمشاريع الصناعية والتجارية والسكنية، حيث اختصرت الخدمة إجراءات الحصول على الكهرباء للمشاريع التي تصل أحمالها إلى 150 كيلووات إلى خطوتين فقط خلال 5 أيام، مشيراً إلى أن عدد الاستشاريين والمقاولين المعتمدين لدى الهيئة بلغ 2,395 استشارياً ومقاولاً حتى 30 يونيو 2023.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تتيح للاستشاريين والمقاولين إجراء جميع معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بكل سهولة عبر التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني للهيئة (www.dewa.gov.ae).

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