دائرة القضاء في أبوظبي تحذر من 7 حالات احتيال قد تتعرضون لها

المصدر: دبي - أحمد قوجة

ت + ت - الحجم الطبيعي

حذرت دائرة القضاء في أبوظبي من 7 حالات احتيال، قد يتعرض لها الشخص في حياته العادية، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني.

وجاء في الفيديو التوضيحي، الذي نشرته دائرة القضاء عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، أبرز حالات النصب والاحتيال بحسب الترتيب التالي:

1 – ربح جائزة مالية.

2 – انتحال صفة موظف رسمي.

3- مواقع التسوق المزيفة.

4 – رسائل شركات الشحن المزيفة.

5 – عروض الزواج المزيفة.

6 – الاحتيال العقاري.

7 – مكاتب العمالة المساعدة الوهمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز