المصدر: (دبي - البيان)

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أشاد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بانتخاب بنك التنمية الجديد لدول البريكس، الإماراتية ثريا حامد الهاشمي لمنصب عضو مجلس الإدارة ومدير المجموعة، خلال الاجتماع السنوي، الذي عقد في شنغهاي.

وقال سموه عبر «تويتر»: «ثريا الهاشمي هي أول إماراتية وعربية تشغل هذا المنصب، وأراها نموذجاً مشرفاً للمرأة الإماراتية. فخور بها وبكافة كوادرنا الوطنية التي تمثل الوطن في كافة المحافل الدولية، أبارك لها هذا التكليف، وأتمنى لها التوفيق والنجاح في مهامها الجديدة». وثريا الهاشمي تحمل بكالوريوس إدارة أعمال، ودرجة ماجستير في إدارة الأعمال الدولية، وتعمل في وزارة المالية منذ مارس 2020، وتشغل منصب مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية.

مكتوم بن محمد: ثريا الهاشمي نموذج مشرف للمرأة الإماراتية

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