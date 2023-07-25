الطفلة لانيا: شكراً محمد بن راشد

المصدر: دبي - البيان

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وجهت الطفلة العراقية لانيا فاخر الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على مكرمته الإنسانية بإهدائها مجموعة خيول بعد موت حصانها، وتوجيهات سموه بدعمها لإنشاء مركز تدريبي خاص بها.

وقالت لـ«البيان»: «بعد أن فقدت فرسي، وانتشر الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي، علم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بحزني، وقدم لي هدية قيمة عبارة عن مجموعة خيول مع دعم سموه لإنشاء مركز تدريبي خاص بي، كما وجّه سموه لي دعوة لزيارة دبي». وأضافت: «أقدم شكري وامتناني لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، لمواساتي على فقداني حصاني، وعلى هديته القيمة لي».

وقالت: «أنتظر انتهاء إجراءات استصدار جواز سفري لأتشرف بتلبية دعوة سموه لي بزيارة دبي».

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