شخبوط بن نهيان يبحث التعاون مع رئيس زامبيا والرئيس الانتقالي لتشاد

المصدر: أبوظبي - وام

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التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، هاكيندي هيشيليما، رئيس جمهورية زامبيا، خلال زيارة معاليه إلى العاصمة لوساكا.

ونقل معاليه تحيات القيادة الرشيدة إلى رئيس زامبيا وتمنياتهم لبلاده وشعب زامبيا بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل هيشيليما معاليه تحياته إلى القيادة الرشيدة وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتبادل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان مع هيشيليما خلال الاجتماع وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وبحثا العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية زامبيا وسبل تعزيزها في العديد من القطاعات، من بينها الطاقة المتجددة والمجالات اللوجستية.

كما جرى خلال الزيارة توقيع اتفاقية إطارية بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ووزارة تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في زامبيا، في إطار حرص البلدين على تعزيز التعاون المتبادل وتنميته بما يخدم المصالح المشتركة.

لقاء

كما التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، مع محمد إدريس ديبي اتنو، الرئيس الانتقالي لجمهورية تشاد.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية تشاد، وفرص وإمكانيات تطويرها ودفعها إلى الأمام، لما فيه مصلحة البلدين.

ونقل معاليه، تحيات القيادة إلى الرئيس الانتقالي لجمهورية تشاد وتمنياتهم لبلاده وشعبه مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه حمّل الرئيس الانتقالي لجمهورية تشاد، معاليه تحياته إلى القيادة الرشيدة وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً المزيد من التطور والنماء.

كما التقى معاليه خلال الزيارة التي يقوم بها للعاصمة التشادية إنجامينا محمد النضيف وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين في الخارج، واستعرض الجانبان خلال اللقاء مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية تشاد وسبل تطويرها ودعمها.

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