«لجنة إنفاذ القانون من أجل المناخ» تستعرض خريطة الطريق 2023 - 2025

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت اللجنة التوجيهية للمبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، مؤتمراً صحافياً افتراضياً بمشاركة مندوبي الجهات الممثلة في اللجنة من هيئات ومؤسسات عاملة في مجالات إنفاذ القانون.

وعرضت اللجنة خريطة الطريق لهذه المبادرة العالمية للأعوام بين (2023 - 2025)، ومجموعة من مشاريعها المعتمدة لتنفيذها ضمن خططها الساعية إلى تعزيز ريادة هذه المبادرة، وتوسيع أثرها الإيجابي عالمياً.

وتحدث في المؤتمر الصحافي المقدم دانة حميد المرزوقي مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، والقاضي حاتم علي رئيس مكتب الأمم المتحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، المعني بالمخدرات والجريمة والمدير المساعد لمركز العمليات والتنسيق بمنظمة الشرطة الجنائية الدولية -الإنتربول، والمدير التنفيذي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لـ(ESRI). واستعرض المؤتمر الصحفي مستجدات هذه المبادرة الدولية الأولى من نوعها في العالم من حيث تعزيز دور قوى إنفاذ القانون وقدراتها في مواجهة الجرائم المستحدثة، والأنماط الإجرامية نتيجة التغييرات المناخية.

كما تم عرض عدد من المشاريع والمقترحات والمبادرات التي قدمتها الجهات المشاركة في اللجنة التوجيهية، والتي تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمبادرة من بينها إطلاق منصة افتراضية للتدريب الدولي موجهة للعاملين في أجهزة إنفاذ القانون حول العالم، إلى جانب خطط مرتبطة بعقد حلقة وزارية متعلقة بموضوع المبادرة في مؤتمر الأطراف العالمي (كوب28)، والذي تستضيفه الإمارات نوفمبر المقبل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز