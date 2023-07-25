المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلن المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية عن إطلاق الفهرس الوطني للمعالم الجغرافية، الذي سيسهم في إنشاء دليل بيانات استراتيجية لتسهيل تبادل المعلومات الجغرافية على المستوى الوطني بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.

ويعد الفهرس الوطني للمعالم الجغرافية أحد المشروعات التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لسنة 2022.

وتمثل اتفاقيات الأداء مشروعات نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، كما تتميز المشروعات التحولية بتحقيق أثر كبير في القطاعات كافة ضمن فترات زمنية قصيرة، وبما يضمن تطبيق منهجية العمل الحكومي الجديدة لحكومة دولة الإمارات.

ويهدف الفهرس الوطني إلى تزويد الجهات المعنية نموذجاً وطنياً موحداً للمعلومات الجغرافية للجهات كافة العاملة في القطاع، إذ يتم عبره تسهيل تبادل وتكامل المعلومات الجغرافية على المستوى الوطني وتوفير رموز موحدة للمعالم الجغرافية كافة في الدولة، عبر قاعدة بيانات مكانية للمعلومات الجغرافية إذ تحتوي القاعدة على أكثر من 260 معلماً جغرافياً.

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