سلطان القاسمي: توظيف كل مواطن صالح للعمل عمره بين 18 و60 عاماً

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتعيين 45 من الشباب والشابات من أصحاب الهمم في مختلف دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة في الأيام القريبة المقبلة، وهم من حملة الشهادات الجامعية والثانوية العامة وما دون الثانوية العامة، وذلك بالتعاون بين مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، و«موارد الشارقة»، وجامعة الشارقة.

قانون

من جهة ثانية، أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي أنه على دائرة الموارد البشرية البحث عن وظيفة لكل مواطن صالح للعمل، يتراوح عمره ما بين 18 و60 عاماً، حيث أن الدائرة أخطأت في تطبيق القانون الصادر عن سموه عام 2018 بشأن صندوق الضمان الاجتماعي، وتوقفت عن توظيف من يزيد عمره على 30 عاماً.

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة: «إن قانون الضمان الاجتماعي يسلط التوجيه على الموارد البشرية، ولقد أصدرت هذا القانون في عام 2018، بشأن الضمان الاجتماعي لإمارة الشارقة، والقانون يوضح أنه يجب أن يتم توظيف كل فرد صالح، ولا يقل عمر المؤمن عليه عن 18 عاماً ولا يزيد على 60 عاماً، ولم يتم تحديد مدة معينة للتوظيف، ولكن في الواقع تم تفسير هذا القانون خطأ، ولم يطبق بالشكل الذي كان يقصده القانون، حيث اجتهدت دائرة الموارد البشرية، وتوقفت عن تعيين من هم أكبر من 30 عاماً، مع أن القانون لم يذكر هذا الأمر».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز