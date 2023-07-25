112 ساعة تدريب لأصحاب الهمم على الخيول

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت هيئة تنمية المجتمع في دبي بنجاح الموسم الحادي عشر من برنامج ركوب الخيل، الذي ينظمه مركز دبي لتطوير نمو الطفل، التابع للهيئة، ويقام سنوياً، بالتعاون مع مركز شرطة الخيالة التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وبرنامج دبي للتطوع التابع للهيئة.

وشارك في الموسم الحادي عشر للبرنامج 20 طفلاً وطفلة من الأطفال المنتسبين لمركز دبي لتطوير نمو الطفل، وأبناء المنتسبين لشرطة دبي، حيث تضمن 27 يوماً بواقع 112ساعة تدريب، توزعت على 6 جلسات أسبوعية، خلال فترة البرنامج، الذي استمر من ديسمبر 2022 وحتى نهاية مارس 2023، وبينت الهيئة أن برنامج ركوب الخيل للأطفال من أصحاب الهمم يثبت في كل عام أثره الإيجابي على الأطفال وأسرهم، وعلى المتطوعين المشاركين في البرنامج، ما يجعله أحد أكثر البرامج التأهيلية نجاحاً.

وقالت الدكتورة علياء القاسمي، مديرة إدارة أصحاب الهمم في هيئة تنمية المجتمع: إن البرنامج أسهم في تحقيق تحسن ملحوظ في قدرات الأطفال المشاركين من مختلف المراحل التطورية، شمل ذلك القدرات الحركية والذهنية والتواصل الاجتماعي، ما انعكس على زيادة نسبة رضا الأهالي وزيادة عدد الراغبين بالانضمام إلى البرنامج، إضافة إلى أثره الإيجابي المهم على الأسر، من خلال مشاركتهم مع المتطوعين في سير الجلسات.

وأوضحت الدكتورة علياء القاسمي أن برنامج ركوب الخيل للأطفال يسهم في تعزيز دور الأسرة شريكاً رئيساً في العملية التأهيلية، حيث يسهم في تدريبهم على كيفية التعامل مع أبنائهم، وتعزيز قدراتهم على تطبيق استراتيجيات التأهيل في بيئات مختلفة، كما يدعم دمج الأطفال في المجتمع، من خلال المشاركة في أنشطة جديدة، وفي بيئات جديدة غير التي اعتادوا عليها، مشيرة إلى أن الموسم الأخير حظي بنسبة رضا %100 من أهالي الأطفال المشاركين في البرنامج.

وأشرف على برنامج ركوب الخيل للأطفال من أصحاب الهمم في موسمه الحادي عشر اختصاصيون من مركز دبي لتطوير نمو الطفل، ومدربون من إسطبلات شرطة الخيالة، بالإضافة إلى متطوعين من فريق نبض الإمارات التطوعي المسجل في برنامج دبي للتطوع.

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