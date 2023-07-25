دائرة البلديات: أبوظبي بيئة محفزة للمستثمرين الأجانب

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت دائرة البلديات والنقل بأبوظبي، أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لفئة الأفراد في القطاع العقاري في إمارة أبوظبي وصلت إلى 834.6 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2023، محققة نسبة نمو قياسية وصلت إلى 363 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقاً لبيانات دائرة البلديات والنقل، تصدّرت المناطق الخمس التالية القائمة لأعلى حصص الاستثمار في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة للأفراد، وهي جزيرة السعديات بنسبة 34 %، وجزيرة ياس 28 %، والجرف بنسبة 12 %، وجزيرة الريم بنسبة 11 %، والشامخة بنسبة 8 %.

وقال الدكتور أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل: «مسرورون بالإعلان عن النمو القياسي في حجم الاستثمارات العقارية الأجنبية المباشرة في أبوظبي، حيث تعكس نسبة النمو 363 % خلال النصف الأول من العام الجاري ما تتمتع به الإمارة من عناصر جذب قوية للاستثمار الأجنبي المباشر، والتي من بينها ما تتميز به الإمارة من موقع استراتيجي مهم، وبنية تحتية عالمية المستوى، وبيئة اقتصادية وتشريعية داعمة وممكنة أسهمت في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للأفراد من جميع الجنسيات للاستثمار والعيش والاستقرار في الإمارة».

وأضاف: «لقد أسهم المناخ الاستثماري في أبوظبي، مدعماً بالحوافز التشجيعية والأطر التشريعية والتنظيمية القوية في خلق بيئة داعمة ومحفزة للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن فرص واعدة في سوق العقارات. كما أسهم التزام الإمارة بتبني سياسات التنمية المستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي، والاستدامة البيئية في تعزيز قدرة الإمارة على استقطاب الاستثمارات العقارية الأجنبية المباشرة».

وأكد الدكتور العفيفي أن زيادة معدلات النمو في حجم الاستثمارات العقارية الأجنبية المباشرة تعكس ثقة المستثمرين الدوليين في اقتصاد الإمارة، وقدرتها على توفير عوائد طويلة الأمد، لافتاً إلى أهمية الاستمرار في بناء منظومة عقارية متكاملة ومحفزة للمستثمرين الأجانب، من خلال تنظيم العمليات، وتوفير تجربة خدمات حكومية سلسة وميسرة تسهل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع العقاري في إمارة أبوظبي.

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