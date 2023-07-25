«تنمية المجتمع» في أبوظبي تنظم «منتدى القطاع الثالث»

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي النسخة الافتتاحية من «منتدى القطاع الثالث»، تحت شعار «شركاء لتحقيق الأثر»، والذي أقيم في مركز الإمارة للطاقة.

وشهد المنتدى كلٌ من معالي سارة عوض مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر، رئيسة دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وسلامة العميمي المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وسارة شهيل المديرة العامة لمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»، وعبدالله العامري المدير العام لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وممثلون عن أكثر من 80 من مؤسسات القطاع الثالث، وأكثر من 40 من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص.

دور محوري

ويؤدي القطاع الثالث دوراً محورياً في العملية التنموية في الإمارة عبر تكامل العمل بين جميع القطاعات ذات الصلة، بتنفيذ المبادرات والبرامج.

وتضمّن المنتدى إقامة العديد من الجلسات النقاشية والورش التفاعلية، التي سلطت الضوء على منظومة تفعيل «القطاع» وإسهاماته في المجتمع، إلى جانب ورش تفاعلية مع الشركاء لتحديد الأولويات والمبادرات التشغيلية.

وأكد الدكتور مغير خميس الخييلي أن القيادة الرشيدة تؤمن بأهمية بناء مجتمع متماسك ومتلاحم، وأولت تطوير منظومة اجتماعية متكاملة، تسهم في تعزيز جودة الحياة وتواصل الارتقاء بالمشهد التنموي المستدام، كل الاهتمام.

جمعيات

وتضم إمارة أبوظبي أكثر من 143 مؤسسة قطاع ثالث، ومن ضمنها 85 جمعية ذات نفع عام. وقالت سلامة العميمي: «يستوجب تحقيق الهدف الاستراتيجي لهيئة المساهمات المجتمعية معاً، الرامي إلى تطوير مجتمعات متعاونة ومتماسكة، وجود قطاع ثالث قوي وفاعل يتمتع بدور محوري في المسيرة التنموية».

وقال محمد البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع، إن الدائرة تعمل بشكل فاعل على دعم وتمكين «القطاع» من أجل تحقيق أهدافه وإيصال دوره بالشكل الصحيح، عبر إبراز المبادرات التي ينفذها،، ولا سيما أنها تدعم الجمعيات ذات النفع العام، والشركات ذات الهدف الاجتماعي وتعزيز مجالات التطوع لخدمة المجتمع، وتفعيل منظومة المسؤولية المجتمعية في الإمارة.

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