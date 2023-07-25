ورشة للتعريف بنظام الأقمار الاصطناعية

المصدر: (الشارقة - وام)

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نظمت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك بجامعة الشارقة ورشة عمل تفاعلية بعنوان «نظام الطاقة الكهربائية»، وذلك بهدف التعريف بالأقمار الاصطناعية المكعبة، ونظام الطاقة الكهربائية المسؤول عن توليد وتخزين وتوزيع الكهرباء، وشرح ميكانيكا المدارات الفضائية المناسبة للأقمار الاصطناعية، بمشاركة نخبة من المهندسين في مختبر الأقمار الاصطناعية المكعبة بالأكاديمية.

وتضمنت الورشة نبذة تعريفية حول الأقمار الاصطناعية المكعبة وأحجامها، واستخداماتها وأنظمتها الفرعية، وعرض أبرز المشاريع المستقبلية مثل «Sharjah-Sat-2»، قدمها المهندس عبد الرحمن جميل.

من جانبه شرح المهندس يوسف فروخ نظام الطاقة الكهربائية المسؤول عن توليد وتخزين وتوزيع الكهرباء للقمر الاصطناعي «الشارقة سات- 1»، وكيفية حساب الطاقة الكهربائية المولدة والمستهلكة فيه، فيما قدمت المهندسة فاطمة الكتبي شرحاً حول ميكانيكا المدارات الفضائية المناسبة للأقمار الاصطناعية المكعبة، وتأثير المعاملات المدارية مثل ارتفاع المدار، ومدى ميلانه على إنتاج الطاقة، واستعرضت طرق تحسينها بنشر الألواح الشمسية في زوايا وتصميمات مختلفة، لزيادة كفاءة إنتاجية الطاقة في القمر الاصطناعي المكعب، وذلك لإنجاح المهمة الفضائية.

واختتمت الورشة بجلسة علمية حول مجموعة أدوات الأنظمة «STK»، استهدفت اكتساب المشاركين المهارات والمعارف التطبيقية الأساسية لهندسة الأنظمة الفضائية، وأدارتها كل من المهندسة طريفة الكعبي، والمهندسة مريم الأنصاري، وتمت خلالها مناقشة طرق محاكاة إنتاج الطاقة للأقمار الاصطناعية المكعبة، والتصاميم المختلفة للألواح الشمسية والمدارات وفهم تأثيرها.

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