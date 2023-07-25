«تنمية الموارد البشرية بدبي» و«لوريال الشرق الأوسط» يدعمان جهود التوطين

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ومجموعة لوريال الشرق الأوسط، مذكرة تفاهم في إطار حرص المجلس على بناء شراكات مع مختلف القطاعات الاستراتيجية في القطاع الخاص دعماً لجهود التوطين في الدولة وخلق مسارات مهنية مستدامة مليئة بفرص التطور للإماراتيين.

وقع المذكرة عن الجانبين منى محمد عبدالله بوحميد التميمي، المدير التنفيذي لقطاع موارد المستقبل في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بالنيابة عن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وجون دومينيك دي رافينيان مدير الموارد البشرية في لوريال الشرق الأوسط، بمقر المجلس بحضور عبدالله علي الفلاسي نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ولوران دوفيه المدير الإداري في «لوريال الشرق الأوسط» وعبدالعزيز الفلاحي المشرف العام للتوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية.

شراكة

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، إن هذه الشراكة الاستراتيجية تأتي ضمن الحرص لدعم خطط التوطين، وتضمن الاتفاقية إيجاد فرص مهنية مستدامة قائمة على التطور الوظيفي للمواطنين وبناء جيل من الكفاءات الإماراتية في هذا القطاع المهم من القطاع الخاص ليسهموا في ازدهار اقتصاد دبي والإمارات ككل.

وأضاف أن المجلس حرص على بناء شبكة شراكات مع قطاعات استراتيجية في القطاع الخاص تعتبر جديدة في استقطاب الكفاءات المواطنة خاصة التي تتيح إيجاد مسارات مهنية وفرص وظيفية حقيقية للمواطنين، وذلك لترجمة رؤية القيادة والمساهمة في إنجاح خطط استراتيجية مثل أجندة دبي الاقتصادية D33، ومنح المواطنين فرصاً حقيقية للمشاركة في بناء مستقبل الإمارات.

تطوير

من جهته، قال لوران دوفيه، إن التعاون مع المجلس من أجل تعزيز جهود التوطين في الدولة عبر إتاحة الفرص المهنية التطويرية لاستقطاب الإماراتيين، مشيراً إلى برنامج تطوير مهني صُمم خصيصاً من أجل مواطني الدولة بهدف توفير تدريب متكامل وجلسات إرشادية وورش عمل، من شأنها دفع العجلة الاقتصادية ودعم الخطط الوطنية على صعيد الموارد البشرية.

جدير بالذكر، أن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي تأسس بمرسوم صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف المجلس إلى إيجاد جهة مرجعية تمثل الجهات المعنية بتنمِية الموارد البشرية الإماراتية في القطاع الخاص في دبي، والتأكد من وجود بيئة جاذبة ومحفزة فيه لاستقطاب الموارد البشرية الإماراتية، وضمان مواءمة مخرجات التعليم للطلبة الإماراتيين مع متطلبات سوق العمل في الإمارة وفق القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز