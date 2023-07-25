«الاتحادية للشباب»: آخر موعد للتسجيل بمسابقة التصوير الفوتوغرافي الدولية غداً

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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حددت المؤسسة الاتحادية للشباب يوم غد آخر موعد للتسجيل والمشاركة في مسابقة التصوير الفوتوغرافي الدولية، «عيون الشباب على طريق الحرير»، بنسختها الخامسة وذلك تحت شعار«العمارة والآثار والعمران»، فيما يمكن للمهتمين التسجيل، من خلال الرابط linktr.ee/emiratesyouth، ويأتي ذلك ضمن المبادرة العالمية لشباب الإمارات، وبالتعاون مع منظمة اليونيسكو.

تاريخ غني

وتهدف المسابقة إلى التعريف بدور العمارة والعمران والتاريخ الغني للإمارات وإمكاناتها في تعزيز التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التعريف بالمدن والمعالم الحديثة، التي تعكس إرث الدولة، وإبراز العمارة الداخلية والمدن القديمة والأماكن التاريخية، فضلاً عن إبراز تأثير التمدن والعمارة على المجتمعات، ما بين الأحياء التقليدية والنمط العمراني الحديث، وصولاً إلى تقديم صورة تعكس فهم الشباب للتراث المشترك للحوار والتبادل الثقافي.

شروط المسابقة

وتشترط المسابقة عدداً من المعايير، من بينها أن يكون المشارك إماراتي، وأن يتراوح عمره من 18 إلى 25 عاماً، وأن يتمكن المشارك من ترشيح الأعمال المتميزة في إظهار طرق الحرير، من خلال صور عن العمارة والمعالم والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى أن يعمل المشارك على تحضير 20 صورة حداً أقصى، مع تقديم شرح لكل منها أو لمجموعة من الصور.

من جهتها، شكلت طرق الحرير جسراً للترابط بين الحضارات، وأسهمت على مدار آلاف السنين في تلاقي الشعوب والثقافات الآتية من شتى مناطق العالم، مما أتاح تبادل البضائع وحدوث التفاعل بين الأفكار والثقافات، والتي أسهمت في رسم معالم عالم اليوم.

ويسعى برنامج اليونيسكو لطرق الحرير إلى إحياء هذه الشبكات التاريخية، وعرضها ضمن حيز رقمي، يتلاقى فيه مختلف الأشخاص، يسمح لهم المشاركة في حوار مستمر يعنى بطرق الحرير، بهدف التوصل إلى فهم مشترك للثقافات المتنوعة والمترابطة في الكثير من الأحيان، التي نشأت في محيط طرق الحرير.

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