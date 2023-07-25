«داخلية صربيا» تطلع على تجارب شرطة دبي

المصدر: دبي- البيان

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استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي، العقيد جوران كوليك، رئيس قطاع الرقابة الداخلية في وزارة الداخلية بجمهورية صربيا، والوفد المرافق له، وكان في استقباله العقيد الدكتور خالد الشيخ، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعقيد علي اللوغاني، مدير إدارة التدريب والتطوير الجنائي بالإدارة الجنائية، وعدد من الضباط. وأكد العقيد خالد الشيخ أن شرطة دبي ترحب بِمثل هذه الزيارة التي تُطلع فيها زوارها من مختلف الجهات الشرطية والأمنية المحلية والعالمية على أفضل الممارسات والتجارب. واستمع العقيد كوليك إلى شرح حول نظام عمل إدارة مكافحة غسل الأموال، وأهم الممارسات المُطبقة .

استراتيجية

وتعرف العقيد جوران كوليك على استراتيجية عمل الإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي، في مجال التدريب والتأهيل والتطوير، ومركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات، تعرف خلالها على منظومة العمل في المركز، وأحدث الخدمات والمبادرات والنظام الذكي لتصنيف مناطق الاختصاص.

واطلع العقيد كوليك على أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في مركز القيادة والسيطرة،و أبرز تجهيزاته والإضافات الحديثة فيه، بالإضافة إلى مشاهدة فيلم يوضح سرعة استجابة شرطة دبي لأحد البلاغات بسرعة قياسية. وفي ختام الزيارة، تبادل الطرفان الدروع التذكارية بمناسبة الزيارة.

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