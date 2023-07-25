تعاون بين جمارك وشرطة دبي لمكافحة المخدرات

المصدر: دبي - البيان

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عقدت جمارك دبي اجتماعاً موسعاً مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي.

تناول اللقاء تعزيز التعاون في رفع كفاءات كوادر التفتيش، من خلال التعرف على الطرق الحديثة لأساليب تهريب الممنوعات، والمشاركة في وضع سيناريوهات مشتركة بين الطرفين للتدريب الميداني .

وقال محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي«لدينا أهداف وخطط عمل للتدريب المشترك للتصدي للمهربين وكشف حيلهم، وإفشال مخططاتهم،من خلال رفع كفاءة الكادر البشري، ليتمكنوا من مواصلة دورهم في التصدي لمحاولات التهريب غير المشروعة. واكد أن جمارك دبي تواصل تطوير كوادرها البشرية للقيام بالمهام الأمنية المنوطة بهم على أكمل وجه،بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بالإضافة إلى توفير العديد من التقنيات المبتكرة والمتطورة في عمليات التفتيش».

وأكد العميد خالد بن مويزة نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي القدرات الفائقة والأساليب المتطورة، التي تتمتع بها الإدارة في عرض تجربتها لكشف المهربين على الجهات المعنية ذات الصلة، كما أنها تعمل بجهد كبير ومستمر بكل أقسامها، بهدف حماية المجتمع من آفة المخدرات، والحد من انتشارها.

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