تخريج دورة «الاستيقاف والضبط للعنصر النسائي»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تخريج دورة الاستيقاف والضبط لعدد من عناصر الشرطة النسائية في مركز شرطة الرفاعة، وذلك في ميدان الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعميد مصبح سعيد الغفلي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، والعميد عبيد مبارك بن يعروف، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون أمن الهيئات بالوكالة، والعميد عمر محمد بن حماد، مدير مركز شرطة الرفاعة، وعدد من مديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام، والمشاركات في الدورة.

وهنأ معالي الفريق المري الخريجات، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تأهيل ورفع كفاءة مواردها البشرية في شتى المجالات العلمية والعملية، وذلك من خلال التدريبات الميدانية التخصصية التي تخدمهم في مجال عملهم وتمكنهم من أدائه بكل كفاءة واقتدار.

وأوضح معاليه أن المرأة الإماراتية لعبت دوراً كبيراً في التنمية التي تشهدها الدولة في مختلفة المجالات، ودوراً مميزاً في العمل الشرطي والعسكري والقيام بالمهام الصعبة وحماية الوطن، مشيراً إلى أن خريجات هذه الدورة استطعن الوصول إلى مستويات مُتقدمة بعد خضوعهن إلى تدريبات ميدانية تخصصية.

وأشاد معالي الفريق عبد الله خليفة المري بمستوى أداء الخريجات من خلال تنفيذهن لـ 3 سيناريوهات، الأول تضمن «القدرة على السيطرة والتحكم» من خلال إبراز قدرة قائد الدورية الشرطية على القيادة في الطرق المُتعرجة وتخطي الحواجز والوقوف المفاجئ، فيما السيناريو الثاني تضمن «استيقاف المركبة المشتبه بها بالطريقة السلمية مع اتخاذ كافة الإجراءات المرورية المتبعة»، وأما السيناريو الثالث فتضمن «استيقاف المركبة بالقوة عن طريق استخدام 4 دوريات في إجبار سيارة المشتبه به على التوقف».

وشكر معالي القائد العام لشرطة دبي الخريجات على جهودهن المبذولة في اجتياز الدورة بنجاح، موضحاً أهمية هذه الدورة التأسيسية، وموجهاً بتنسيب أكبر عدد ممكن الشرطة النسائية لاجتياز الدورة لما لها من أهمية كبرى في العمل الشرطي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز