تحقيق أمنيات 359 طفلاً خلال 2023

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة «تحقيق أمنية» عن تمكنها من إنجاز شوط مهم من استراتيجيتها، خلال النصف الأول من عام 2023، وذلك عبر مبادرات وحملات رائدة، بدعم من شركائها الاستراتيجيين.

وثمنت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة «تحقيق أمنية» جهود فريق عمل المؤسسة المتميزة، والتي أسهمت في تحقيق أمنيات أكبر عدد من الأطفال المرضى، مع توجيه الشكر والتقدير إلى جميع المساهمين والداعمين، الذين أسهموا في تحقيق أهداف المؤسسة، والمساهمة في إسعاد الأطفال وعائلاتهم.

كما أوضحت سمو الشيخة شيخة أن المؤسسة، ومنذ مطلع العام الحالي، تمكنت من تحقيق أمنيات 187 طفلاً و172 طفلة من 20 جنسية، يُعانون 86 مرضاً مزمناً يهدد حياتهم، مشيرة إلى أن مجموع الأمنيات، التي تم تحقيقها في النصف الأول من عام 2023 بلغ 359 أمنية، منها 157 أمنية داخل دولة الإمارات، 108 أمنيات في المملكة الأردنية الهاشمية، و94 أمنية في جمهورية مصر العربية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز