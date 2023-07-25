شرطة أبوظبي تنظم معرض توعية بالسلامة المرورية

المصدر: أبوظبي- البيان

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نظمت إدارة مرور العين في مديرية المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني والشركاء الاستراتيجيين معرضاً تثقيفياً لتوعية الجمهور بتدابير السلامة المرورية والوقاية من الحوادث في مركز «البوادي مول» بالعين ضمن النسخة الرابعة لحملة «صيّف بأمان»، وحملة وزارة الداخلية الفصلية الثالثة تحت شعار «سلامة مركبتك من سلامتك».

وأوضح المقدم سيف محمد نعيف العامري نائب مدير إدارة مرور العين في مديرية المرور والدوريات أن المعرض ركز على توجيه رسائل شاملة لأفراد الأسرة للتعريف بأبرز المخالفات الخطرة التي يرتكبها السائقون، مثل، السرعة الزائدة، وعدم ترك مسافة أمان كافية، والحمولة الزائدة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وسلامة الإطارات، وصيانة المركبة.

وشاركت في المعرض مديرية شرطة العين من خلال «قسم العلاقات العامة» وإدارة المعلومات الأمنية بقطاع شؤون القيادة، بتعريف الجمهور بـ«خدمة أمان» وأهميتها في تعزيز الدور المجتمعي للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.

وقدمت إدارة مكافحة المخدرات في العين توعية للجمهور حول برنامج «فرصة أمل» وأهميته في تعزيز الوقاية ، ومبادرة «سر بأمان» والتي حققت انعكاساتها الإيجابية في تطوير المنظومة الشرطية في مكافحة المخدرات.

وعرضت موسيقى شرطة أبوظبي مجموعة من مقطوعاتها التراثية، فيما قدمت إدارة التفتيش الأمني K9 عروضاً للكلاب البوليسية.

وقدمت إدارة مرور العين عروضاً متنوعة في المسرح التثقيفي المروري،، فيما قدمت دورية السعادة هدايا رمزية للأطفال وزوار المعرض.

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