300 موقف لتأجير السكوتر الكهربائي بدبي

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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قالت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إن عدد المناطق المسموح بتشغيل السكوتر الكهربائي فيها وصل إلى 21 منطقة إضافة إلى المسارات الحالية المخصصة للدراجات الهوائية، ما عدا مضمار ميدان ومسار القدرة كونهما من المسارات المخصصة للدراجين من فئة الرياضيين.

وبلغ عدد المواقف المخصصة لتأجير السكوتر الكهربائي في الإمارة، قرابة 300 موقف موزعة في المناطق وعلى المسارات التي يسمح فيها بقيادة السكوتر الكهربائي، وتقع تلك المواقف عند مناطق الجذب الحيوية حول محطات النقل العام مثل الحدائق، والمحال التجارية على النحو الذي يشجع على استخدام وسائل التنقل البديلة وبما يدعم استراتيجية رحلات الميل الأول أو الأخير.

منصة تصريح

وأفاد بدر الصيري، مدير إدارة تنفيذي المرور في مؤسسة المرور والطرق في الهيئة بأن قيادة السكوتر الكهربائي تتم في مسارات الدراجات الهوائية المخصصة والتي تقدر بـ390 كم، ماعدا مضمار ميدان ومسار القدرة كونهما من المسارات المخصصة للدراجين من فئة الرياضيين، مشيراً إلى أن الهيئة أصدرت منذ إطلاق منصة تصريح قيادة السكوتر الكهربائي في الشوارع الآمنة في شهر أبريل لسنة 2022، قرابة 49 ألف تصريح إلكتروني حتى نهاية العام الماضي.

وأوضح أن آلية استخدام السكوتر الكهربائي مشروطة بعدد من الإجراءات حددها قرار المجلس التنفيذي رقم 13 لسنة 2022 في شأن تنظيم استخدام الدراجات في إمارة دبي والمتطلبات الفنية الواجب توافرها في السكوتر الكهربائي والتزامات الدراج، وهي ألّا يقل عمر الدراج عن 16 سنة، وأن تتم قيادة السكوتر الكهربائي في المسارات والمواقع المخصصة والمعلن عنها من قبل الهيئة، وعدم حمل أي راكب في السكوتر الكهربائي أو أي شيء قد يؤدي إلى اختلال توازنه في أثناء القيادة، وإيقاف السكوتر المشترك في المواقف المخصصة له وعدم تركه بشكل يعوّق حركة المركبات أو المشاة، وارتداء ملابس وأحذية مناسبة للقيادة، والنزول عن السكوتر في أثناء العبور من معابر المشاة، إلى جانب الالتزام بالتعليمات والسرعات المحددة على اللوحات الإرشادية على امتداد المسارات عطفاً على الحصول على تصريح للقيادة في الشوارع الآمنة في المناطق المسموح بها من قبل الهيئة.

تصريح قيادة

وأشار الصيري إلى أن الهيئة أطلقت رابطاً إلكترونياً، في موقعها الإلكتروني www.rta.ae، يتيح للراغبين في الحصول على تصريح قيادة السكوتر الكهربائي، للسير في الطرق الآمنة في المناطق التي حددتها الهيئة، بعد الحصول على دورات تدريبية، واجتياز الاختبار عبر الموقع الإلكتروني، كما أصدرت إدارة المرور بمؤسسة المرور والطرق في الهيئة التعميمات والإرشادات اللازمة لشركات تأجير السكوتر الكهربائي التي تنص على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنصوص عليها لضمان سلامة مستخدمي السكوتر الكهربائي ومستخدمي الطريق الآخرين.

وذكرت الهيئة أن مسارات السكوتر الكهربائي يتم تحديدها بناء على دراسات فنية، وتحليل بيانات لمختلف مناطق دبي، لتقييمها من ناحية السلامة وأحجام الحركة المرورية، وجهوزية البنية التحتية، و الكثافة السكانية، والمناطق المخدومة بمحطات المترو ووسائل النقل الجماعي، وتعمل الهيئة بالتنسيق مع شرطة دبي، على التأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والأمان، والالتزام بالقوانين والتشريعات ذات الصلة.

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