شراكة بين مؤسسة محمد بن راشد للإسكان و«الشامسي للتجارة»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة الشامسي للتجارة، الشركة الرائدة في مجال توفير مواد البناء، لدعم المشاريع المحلية وتلبية متطلبات المواد الإنشائية عالية الجودة للمشاريع الفردية والمجمعات السكنية التي تقوم بها المؤسسة.

وتنص الاتفاقية على تقديم شركة الشامسي للتجارة خصومات حصرية تصل إلى 30% على مواد البناء الصحية، والأرضيات، وتقديم استشارات فنية للأفراد والمنظمات المرتبطة بـمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

وستتيح هذه الأسعار المخفضة حلولاً فعالة من حيث التكلفة لمشاريع الإسكان وضمان الوصول إلى مواد البناء عالية الجودة.

وقال عمر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي للمؤسسة: «ستعزز هذه الشراكة مشاريعنا الإسكانية بشكل كبير، وتقدم قيمة ممتازة لعملائنا، ومن خلال التعاون مع مثل هذه الشركة المرموقة، يمكننا ضمان توفر مواد بناء ذات جودة عالية واستغلال خبرتهم التقنية في القطاع».

ووفقاً للاتفاقية ستقدم شركة الشامسي للتجارة أسعاراً مخفضة على مواد البناء الصحية، والملحقات، والبلاط، وذلك وفقاً لهيكل التسعير المعمول به للمشاريع الكبيرة. كما سيتاح لموظفي مؤسسة محمد بن راشد للإسكان فرصة المشاركة في ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها شركة الشامسي للتجارة.

من جانبه قال علي ماجد الشامسي، مدير عام «الشامسي للتجارة»: فخورون بشراكتنا مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ونلتزم بتقديم مواد بناء عالية الجودة وتقديم الدعم الفني لضمان تنفيذ ناجح لمشاريع الإسكان التابعة لـلمؤسسة.

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