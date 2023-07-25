محطة «زعبيل» تحرز شهادة التصنيف الذهبي من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء

المصدر: دبي-البيان

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منح المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء شهادة التصنيف الذهبي لمحطة «زعبيل» لتبريد المناطق والمملوكة لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي«إمباور» أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم.

وتقرر منح «إمباور» تلك الشهادة الرفيعة بعدما اجتازت محطة «زعبيل» بنجاح معايير ومقاييس «الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)» المعتمدة من «المجلس» لترسخ المؤسسة هويتها وجهودها الرائدة في حماية البيئة وخفض البصمة الكربونية.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»:«تحرص المؤسسة على تعزيز مساهمتها المستمرة في تسريع التحول نحو المباني الخضراء، وتأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة دون الإضرار بالبيئة ومواردها، حيث تقوم المؤسسة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية كي تواصل دبي مسيرة تجاوز الهدف المحدد في استراتيجية الحد من الانبعاثات الكربونية.

وتعمل محطة تبريد منطقة زعبيل وهي من الجيل الجديد للمحطات العصرية، بتقنيات ذكية ومبتكرة طورتها المؤسسة ونالت عليها تقديراً عالمياً لاسيما تلك التقنيات المتعلقة بتخزين الطاقة الحرارية»TES«مما يساهم في توفير كم هائل من الطاقة الكهربائية كما تستخدم المؤسسة تقنية المياه المعالجة» TSE«في العمليات التشغيلية للمحطة والتي تساهم في تقليل استهلاك المياه العذبة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وكانت»إمباور«قد بدأت عمليات بناء وتشييد محطة(زعبيل) لتبريد المناطق عام 2020 وأنجزتها في 2022، حيث بلغت طاقتها الإجمالية 50 ألف طن تبريد، وحرصت المؤسسة على تشييدها وفقاً لأعلى المعايير العالمية في إنشاء وتصميم المباني؛ إضافة إلى مراعاة معايير الأبنية الخضراء والتطورات العمرانية الحديثة في دبي وفي زعبيل.

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