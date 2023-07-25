104 آلاف مشترك بـ«المعاشات والتأمينات»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أظهرت إحصاءات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، لشهر يونيو الماضي، ارتفاع عدد المشتركين إلى 104 آلاف و38 مشتركاً، مقارنة بـ87 ألفاً و982 مشتركاً عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة من 7451 جهة في يونيو من العام الماضي إلى 10568 في يونيو من العام الجاري 2023.

وبلغ عدد المتقاعدين حسب إحصاءات شهر يونيو الماضي 19 ألفاً و548 متقاعداً مقارنة بـ18 ألفاً و318 متقاعداً في يونيو 2022، كما بلغ عدد المستحقين 8 آلاف و368 مستحقاً، مقارنة بـ 8 آلاف و432 مستحقاً عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى مستوى النفقات التأمينية فقد بلغت قيمتها في شهر يونيو من العام الجاري 397 مليوناً و799 ألفاً و391 درهماً، مقارنة بـ396 مليوناً و86 ألفاً و188 درهماً عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وكان معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، قد ترأس اجتماع المجلس، الخامس لعام 2023، الذي انعقد يوم الخميس الماضي .

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