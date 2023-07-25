مجلس السيجي بالفجيرة يرسخ الانتماء بين الأطفال

المصدر: (الفجيرة- وام)

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شهد مجلس السيجي المجتمعي العديد من الأنشطة والفعاليات التراثية والوطنية التي تسهم في ترسيخ حس الانتماء الوطني والاجتماعي لدى الأطفال، وذلك خلال برنامج قيض الخير - الموسم السابع تحت شعار «بيئة مجتمعية مستدامة»، بتنظيم من مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق.

ويأتي إطلاق البرنامج تماشياً مع رؤية المؤسسة وإسهاماتها في تعزيز المسؤولية المجتمعية حيث تضمن البرنامج الألعاب الشعبية وورش الرسم والتلوين وتقديم الجوائز لمختلف الفئات العمرية المشاركة، إلى جانب الحرف اليدوية التقليدية التي تُرسّخ الهوية الوطنية كَورش الخوص والحناء والتلي، والتي تسهم في تعريف الأطفال بالتراث الإماراتي الأصيل إلى جانب الفعاليات الثقافية والتعليمية والترفيهية من خلال زاوية إعادة التدوير وفن التشكيل والمتحف الصخري الصغير.

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